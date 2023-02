ROUX, Marie

Marie-Rose Allard



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 2 février 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Marie Allard. Elle était l'épouse de feu Guy Roux et la fille de feu Yvonne Tourigny et de feu Louis-Philippe Allard. Autrefois d'Arthabaska, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 24 février 2023 de 18h30 à 21h et le samedi 25 février 2023 de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Even McHugh), Marie-Lise (Sarto Veilleux), Ginette (Alain Côté), Annie (Jean Gros-Louis) et Louis-Philippe (Claudia Landry); ses petits-enfants : Rosemarie McHugh (Pascal Giguère), Olivier McHugh, Amélie Veilleux (Michel Lizotte), Pierre-Charles Veilleux, Maximilien Roux Côté, Jeanne Roux Côté, Marie-Philippe Roux Gros-Louis (Félix Paquet Parent), Émile Roux, Elliot Roux et Alice Roux; son frère Claude (Lucette Côté); sa sœur Claire (feu André Pouliot, Maurice Martineau); ses belles-sœurs : Jocelyne Thibault, Yolande Brindle, Claudette Lafontaine et Claire Nault; son beau-frère Renaud Roux; ses arrière-petits-enfants : Samuel Giguère, William Giguère, Victoria Lizotte et Edouard Lizotte; son copain feu Max Gros-Louis Chef Huron Oné Onti Gros-Louis ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre intégré de cancérologie (CIC) et du Centre d'hébergement St-Augustin, principalement le Dr Vincent Castonguay, pour leur humanité et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec, au 4045, boul. Côte-Vertu, St-Laurent (Qc) H4R 2W7, tél.: 1-514-832-5000 #5753, site Web : https://fondation.hema-quebec.qc.ca/donnez/ ou encore à la Fondation du CHU de Québec en cancérologie, au 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org