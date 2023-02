LAPOINTE, Odette



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 11 janvier 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Odette Lapointe, fille de feu dame Thaïs Gagné et de feu monsieur François-Xavier Lapointe. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Luc Boucher); ses petits-enfants : Alexandre (Alysson Demers) et Audrey-Maude; son frère Georges; son beau-frère Jean-Pierre Fortin; son filleul Mathieu Fortin (Sophie Lebel) et leurs enfants; sa nièce Eve-Marie Fortin et sa fille; son neveu François Lapointe (Luce) ainsi que leurs enfants. Elle laisse également dans le deuil de bons et bonnes amis (es) et leurs conjoints (tes) ainsi que tous ceux et celles qu'elle a connus et côtoyés au Jardin des Pionniers et tout au long de sa vie professionnelle et sociale. La famille désire remercier tout le personnel médical des soins palliatifs du Pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval pour les précieux soins et support apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Fonds Luce N. Auger (fonds dédiés aux soins palliatifs), https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/DI2019/