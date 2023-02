ROY, Célyne



À son domicile, le 6 février 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Célyne Roy, fille de feu Rosario Roy et de feu Jeanne-Aimée Bolduc. Elle demeurait à Armagh, native de Saint-Raphaël- de-Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Guy, Denis (Céline Boutin), Ginette (Gaétan Lortie), Diane (Laurent Richard) et Martin (Diane Ouellet). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Les membres de la famille tiennent à remercier chaleureusement son amie Michèle Boutin pour son accompagnement et l'aide apportée à Célyne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Les arrangements funéraires ont été confiées à la