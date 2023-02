GRENIER, Marie



Marie Grenier, peintre et dessinatrice, marcheuse infatigable le long du Saint-Laurent et proche cousine de la Lune, est décédée le jeudi 19 janvier 2023 à Québec, des suites d'une courte et foudroyante maladie et des complications de la Covid-19.Marie, l'aînée d'une famille de cinq frères et sœurs, fille de Rose-Aimée Jacques et d'Émile Grenier, est née à Lévis en 1944. À l'école, bien que bonne élève, elle rêvasse souvent en jetant un œil par la fenêtre, comme bien des artistes attirés par l'immensité. La nature est présente tout au long de son enfance. Sa vie durant, elle va y puiser calme, inspiration et courage. Dans les années 1960, brillante secrétaire de direction à l'hôtel-Dieu de Lévis, elle renonce à cette carrière pour se marier et bientôt élever ses deux fils. Plus tard, le monde scolaire aura la chance de compter sur ses compétences puisqu'elle sera secrétaire d'école pendant plusieurs années. En 1973, elle s'engage passionnément dans l'exploration du dessin et de la peinture. La rencontre des peintres Louise Carrier et André Garant, qui lui offrent leurs conseils judicieux, est décisive. En 1972-1973, elle suit les cours de peinture d'Andrée Laliberté. De 1978 à 1980, sélectionnée pour la qualité de son dossier, elle participe aux ateliers de dessin de Marius Dubois et de Lucienne Cornet au Musée National des Beaux-Arts du Québec. Ses tableaux célèbrent la beauté et l'émotion des choses simples et d'apparence banale. Ils ont été exposés en galerie et ont fait partie de plusieurs expositions collectives, entre autres au Centre d'exposition Louise-Carrier, à l'église Chalmers-Wesley et à la galerie du Palais Montcalm. Marie laisse dans le deuil ses deux fils, Pierre Skilling (Anne) et Martin Skilling, dont elle mélangeait parfois les prénoms parce qu'elle était souvent occupée à être émerveillée. Marie laisse dans le deuil ses trois petits-enfants, Jérémie, Laurie et Éléonore. L'amour de Marie restera inscrit en eux tout au long de leur vie. Marie laisse dans le deuil ses sœurs, feu Claire et Louise (Pierre), et ses frères Jacques et Paul (Ginette). Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants, Réginald Skilling, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, d'innombrables amies et amis, sans compter les gens qui ont été touchés par son art, de Québec à New York en passant par le Bas-du-fleuve et Montréal. Rares sont celles et ceux qui ont croisé Marie et qui n'ont pas été touchés par son regard vibrant et lumineux sur la vie. En mémoire de Marie, au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don au Fonds Serge-Lemoyne, qui vient en aide aux artistes en arts visuels professionnels en situation de crise (https://raav.org/fonds-serge-lemoyne/). Elle vous demande aussi de dire quelque chose de gentil à quelqu'un que vous croiserez et que vous ne connaissez pas, de manière inattendue et sans explication. Maman, nous t'aimons et t'admirons pour l'éternité. La famille vous accueillera aude 13h à 15h.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale et celui du CLSC Sillery-Ste-Foy-Cap-Rouge pour les bons soins prodigués et leur bienveillance.