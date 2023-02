GAGNON, Paul



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 22 janvier 2023, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Paul Gagnon, époux de madame Louisette Dion, fils de feu madame Marie-Ange Laroche et de feu monsieur Paul-Émile Gagnon. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Belmont. Outre son épouse Louisette Dion, il laisse dans le deuil ses enfants : Benoît et Sylvie; ses petits-enfants : Gabriel et Mélina; ses frères et sœurs : feu André, Huguette (feu Marc-Henri Tremblay), Réal (Gisèle Émond), Gaston (feu Lise Bourdages); ses beaux-frères et belles-sœurs : Soeur Jeannine Dion, feu André Dion (Suzanne Morissette), feu Jean-Marie Dion (Marcelle Plourde), Lucien Dion. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO. Site Web : https://fondationcervo.com/ Des formulaires seront disponibles sur place.