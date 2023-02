GIGNAC, Hélène Boudreault



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 janvier 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Hélène Boudreault, épouse de feu monsieur Gilles Gignac, fille de feu madame Yvonne Boulianne et de feu monsieur René Boudreault. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au printemps, au cimetière St-Michel de Sillery. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claudine (Stéphane Lachance) et Eric (Linda Cloutier); ses petits-enfants : Olivier, Anthony, Nicolas, Zachary, Nelly et Mathieu; ses frères et sœurs : Jean-Marie (Ginette Nadeau), feu Michèle (feu Réjean Martel), Christiane (Denis Houde), Pierrette (feu Fernand Martin) et Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs : Louise, Jacques, Nicole et Pierre; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, Téléphone : 418 525-4385, Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.