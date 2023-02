BARBER, Lauretta Mercier



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 2 février 2023, à l'âge de 99 ans et 8 mois, est décédée madame Lauretta Mercier, épouse de feu monsieur Jules Barber, fille de feu dame Philomène Pearson et de feu monsieur William Mercier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles : Rosita (Yvon Bergeron), Louisa (Richard Nantais), Lina (Jacques Emond); ses petits-enfants : feu Carl Bergeron (Mélanie Bérubé), Philippe Nantais (Valérie Chassé), Audrey Nantais (Claude Gamache); Julia Barber-Emond (Samuel Bélisle) et François Barber-Emond; ses arrière-petits-enfants : Alexandre, Maxime, Xavier, Lorelie, Nathan et Alexis; sa belle-sœur Jacqueline Barber (feu Gérard Barber) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son mari, son petit-fils ainsi que ses frères et sœurs bien-aimés.disait Félix Leclerc.La famille tient à remercier tout spécialement le personnel du CHSLD Christ-Roi (3e étage) pour leur humanisme, pour leur gentillesse et pour les bons soins que maman a reçus. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 14h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps 2023 en toute intimité avec la famille au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.