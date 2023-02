LANGLOIS, Richard



Le 25 décembre 2022 est décédé à la Résidence St-Philippe de Québec, à l'âge de 80 ans, monsieur Richard Langlois conjoint de madame Gisèle Drolet-Langlois. Il était le fils de feu madame Andrée Audet et de feu monsieur Léo Langlois. Il était ingénieur civil au Ministère des Transports et ancien résident de L'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil, ses enfants, gendres et belle-fille : Serge, Guy (Lise St-Laurent), Chantal (Alex Lussier), Marie-France (Simon Deblois); ses petits-enfants : Philippe, Marie-Christine, Camille (Maxime), Xavier (Carol-Ann), Éléonore, Annabelle et Tristan; ses frères et sœurs : feu Claudette, Hughes (Lorette Fontaine), feu Louise (Léo Amichia), Paul (Renelle Gagnon), André (Francine Michaud), Audette (Carlos Zapana), Pierre (Hélène St-Michel), Renée (Régis Jupin), Claude (Nathalie Chouinard); son beau-frère : Conrad Drolet (Claudette Lavoie) ainsi que plusieurs cousines, cousins, nièces, neveux et amis. La famille accueillera famille et amis afin de recevoir les condoléancesRichard a vécu une grande vie en partageant son temps avec sa famille et dans de nombreuses implications, telles que : Père Noël bénévole auprès des enfants et personnes âgées, Chevaliers de Colomb, Caisse populaire du Piémont Laurentien, St-Vincent de Paul, Les Langlois d'Amérique, Mouvement Couple et Famille, Liturgie (lecteur), Président du club de tennis de L'Ancienne-Lorette, Premier président Chapelle du Père Chaumonot, Aide de camp Mouvement Scout et Guides, Fondateur du club d'écriture CÉBIMAVIC, Camp biblique. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire à un don à la Société de Saint-Vincent-de-Paul (C.P. 64081, CP St-Jacques, L'Ancienne-Lorette) ou encore Rayon de Soleil pour le Frigo Partage (1625, Notre-Dame, suite 212, L'Ancienne-Lorette, G2E 3B4). La famille a confié monsieur Langlois au