GAGNON, Gisèle Gagné



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 3 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé dame Gisèle Gagné, épouse de feu monsieur Raymond-Marie Gagnon, fille de feu dame Rose-Anna Desgagnés et de feu monsieur Edmond Gagné. Elle demeurait à Québec, autrefois de Chicoutimi. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laElle laisse dans le deuil ses enfants : Christine, Dany (Mélanie Drolet), Sylvain, feu Claudin; ses petits-enfants : Éric Gauvin Marc-André Gauvin (Geneviève Cormier), Yannick Gauvin (Danielle Matté), Marilyn Gauvin, Vanessa Gagnon Cortes, Maxime Gagnon (Juliane Rodrigue), Laurie Gagnon, Megan Gagnon, Sévily Gagnon; ses frères et sœurs : feu Brigitte Gagné (feu Lucien Savard), feu Laurent (feu Gilberte Breton, feu Louise Lavoie), Rodrigue (Pauline Dubé), feu Georgette (feu Ulysse Guillemette), Florida (feu Rémi Gagnon), feu Gérard-Raymond (feu Henriette Gagnon), Jeanne-d'Arc (feu Yves Gravel), feu Bertrand (Denise Grenon), feu Louisette (Charles-Henri Fortin, sa conjointe Noella Asselin), Germain Savard (France Thomassin), Camilliene (feu Gérald Martin), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement Christ-Roi pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.