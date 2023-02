MERCIER, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Marcel Mercier, époux de feu dame Lise Gagné, fils de feu Rosaire Mercier et de feu Hélène Roy. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil sa fille Marie Andrée Mercier; ses petites-filles : Inès Mercier et Sandrine L'Homme; son arrière-petit-fils Charlie Fortin; sa sœur Louise (Alain Gaudet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné: Raymond (Lise Côté), Jacques (Doris Sirois), Marjolaine (Donald Blanchette), Jocelyne (Jean-Guy Fauchon) et Florence (Serge Laflamme); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du deuxième étage de la résidence Saint-Antoine. Un merci particulier à Doris Plante, Linda Roberge et Céline Fortier pour le support au cours des dernières années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM - secteur Centre de gestion de la douleur - 92505, fondation du CHUM, 465, rue McGill, bureau 800, Montréal (Québec), H2Y 2H1. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 19 février à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".