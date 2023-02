DROLET, Ginette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Ginette Drolet, épouse de feu monsieur Lionel Letarte, fille de feu monsieur Louis-Philippe Drolet et de feu dame Juliette Boies. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil son frère Gaétan (Lucie Genest) ainsi que Luce et Fernand, Lucie, Francine, Clément, Louise, Johanne, Julia et Ignacio, François, Laurie, Léonie, Marthe, Marjolaine et Claude, Martine et Gabriel, Lise, Bernadette et Claude, Suzanne, Nicole, Marie, Ginette, Carole, Marguerite, Reinette, Suzie, Comtesse, sa professeure de chant Carole et plusieurs membres de la chorale de Notre-Dame-de-Foy, de même que de nombreux cousins, cousines et plusieurs autres ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Ensemble Vespéral de Québec, téléphone : 418-659-4153, www.ensemblevesperaldequebec.com