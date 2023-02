ROBITAILLE, Paul-Eugène



À la Maison Michel-Sarrazin, le 11 février 2023, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédé monsieur Paul-Eugène Robitaille, époux de dame Fernande Paradis. Il était le fils de feu dame Alice Goulet et de feu monsieur Louis Robitaille. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :le jeudi 23 février 2023 de 18 heures à 21 heures.Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse et complice de vie Fernande Paradis; ses filles : Guylaine et Micheline (Denzil (Danny) Cornforth); ses petits-enfants : Jessie (Nicolas Dion-Bouchard), Serge Junior (Michelle Holland), Kim, Tanya (Charly Lavoie), Mathew Cornforth (Mélanie Rivest) et Vincent Cornforth; ses arrière-petits-enfants : Harrison, James, Samuel, Félix, Meagan et Jacob; ses frères et soeurs : feu Lucie (Gérard Gingras), Lucien (Céline Gagnon) et Jacques (Gisèle Couture); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paradis : Adrienne (feu Robert Hamel), Jeannette (feu André Godbout), et Rosaire (Denise Alain) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédé : Albert (Fernande Martel), Cécile (Alexandre Boiteau), Rita (Eugène Auclair), Jeannette (Gaston Paradis), Raymond (Cécile Beaumont), Thérèse (Léo Boivin) et Marie-Claire (Lucien Paradis) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs : Cécile (Émile Vallière), Béatrice, Lucien (Marie-Claire Robitaille) et Marcel (Pauline Allaire). Nous tenons à remercier le personnel du CLSC de la Capitale pour les bons soins prodigués ainsi que le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin qui ont su rendre paisible les derniers moments de vie de Paul-Eugène ainsi que pour nous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél. : 418-687-6084.