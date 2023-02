FORGUES, Yves



C'est avec une immense tristesse que les familles Forgues et Sheehy vous annoncent le décès de monsieur Yves Forgues, à l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, jeudi le 2 février 2023, à l'âge de 68 ans. Il était l'époux bien-aimé de dame Nicole Sheehy, fils de feu monsieur Jean-Charles Forgues et de feu dame Françoise Savard. Il demeurait à Château-Richer, autrefois de La Malbaie. Tout au long de sa vie, Yves a semé l'amour autour de lui. Reconnu pour son sens de l'humour, il était une personne appréciée de tous. Passionné de musique, de moto, de littérature et d'art, il était curieux et a vécu intensément jusqu'à la fin.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance deux heures avant la liturgie, soit de 10h00 à 12h00. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de Château-Richer sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole, ses enfants adorés : Valérie (Paul Bordeleau), Christian, Marilyn (Samuel Pouliot et sa fille Ève) ; ses petits-enfants qu'il chérissait : Adèle, Pierrot, Céleste ainsi que leur mère Marie St-Hilaire-Tremblay ; ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Bruno (Line Gagnon), Bertrand (Brigitte Tremblay), Ginette (François Emond), Sylvie (Rodrigue Cyr), Michel (Sylvie McNicoll), Manon (Régis Simard), Danie (Claude Lapointe), et il était le frère de feu Guy, feu Dominique ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Sheehy : Carmen (feu Clermont Marquis), Louisette (René Julien), Madeleine (Jean Laberge), Francine (Jules St-Pierre), Lise (Marc Larouche), Doris (Jean-Louis Ouellet), Alain (Johanne Lamarre) et il était le beau-frère de feu Johanne. Il laisse également dans la peine de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amies et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le docteur Pierre Boutet pour son empathie et sa grande disponibilité, l'infirmier Simon Belisle ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués dans le respect. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à laFondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/