THERRIEN, Marcelle Fillion



Entourée de sa famille à son domicile , le 2 février 2023 à l'âge de 76 ans, est décédée madame Marcelle Fillion épouse de M. Oram Therrien. Elle demeurait à Saint-Sylvestre. La famille vous accueillera à lale vendredi 17 février de 19 h à 21 h, le samedi 18 février de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses parents: feu Cyrille Fillion (feu Simonne Savoie, Simonne Labranche); ses enfants: Josée (Serge Fecteau), Francois (Valérie Jacques) et Annie (Nicolas Couture); ses petits-enfants: feu Marie, Olivier, Laurence, Marissa et Thomas Fecteau, Jérémie, Clara et Vincent Therrien, Antoine et Louis-Philippe Couture; ses frères et ses sœurs Fillion: Louise (Edgar Berthiaume), Noël (Ghislaine Dubois), feu Jacques (Louise Hébert), Gisèle (Jocelyn Boilard), feu Joseph, Jeannette (Yvan Faucher), Nicole (Guimond Lefebvre), Yvon (Aline Bourgault) et Lucienne (feu Yves Giguère) et feu Léo; ses beaux-frères et belles-sœurs Therrien: Raymond (Cécile Nadeau) et feu Marielle (Valérien Cyr). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Des dons à la paroisse Sainte-mère-De-Jésus (Fabrique Saint-Sylvestre) https://smdj.ca/don-messe-cva ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/ seraient appréciés.