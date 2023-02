PICHETTE, Nathalie



Une autre étoile brillant de mille feux a rejoint le ciel, désormais au côté de son père, Louis Pichette et de sa mère, Priscilla Bergeron. Elle veille maintenant sur les êtres qu'elle chérissait durant son passage dans ce monde. Nathalie Pichette est décédée, à Québec, à l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Après plusieurs jours de combat, elle a poussé son dernier souffle, le 1er février 2023, à l'âge de 53 ans au côté de ses proches, comme elle le souhaitait. Un mercredi matin ensoleillé, exempt de nuage, le ciel était prêt à l'accueillir. Elle était une mère, une soeur, une marraine, une tante, une amie, une collègue exceptionnelle. Elle laisse dans le deuil ses deux filles chéries : Elodie Gosselin (Natanael Lachance), Alisson Gosselin (Kevin Kennedy) ; ses frères : André (Hélène Cloutier), Guy (Espérenza Vélez), Stéphane (Caroline Hains) ; ses neveux et nièces : Catherine (Marc-André Savard), Maxime (Léonie Leclerc), Olivier (Éloise Thibault), Kira et Thomas (Élorie Privé) ; ses petits neveux et nièces : Jayden, Mason Savard, Everly et Ophélie Savard; son frère de coeur Alain Boutet (Chantale Morissette) ; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis.Un ange parti trop tôt, elle restera dans nos coeurs pour l'éternité.La famille vous accueillera auà compter de 13h.