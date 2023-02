BOURDON, André



À son domicile, le 15 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Bourdon, époux de feu madame Diane Mercier, fils de feu madame Mimi Fortier et de feu monsieur Jacques Bourdon. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.Il laisse dans le deuil son fils Jean-Michel Bourdon (Catherine Blais Guérard); ses petits-enfants: Charles et David; ses frères; sa belle-mère: Rita Morin (feu Charles Mercier) ainsi que ses neveux, nièces, et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil sa filleule Véronique Langlois et le frère de celle-ci Philippe Langlois.