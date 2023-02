HAMEL, Gaston



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Gaston Hamel, de Québec, qui nous a quittés le 25 janvier 2023, à l'âge de 83 ans. Après un séjour d'un mois à l'hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, il s'est éteint paisiblement, entouré des siens. M. Hamel a œuvré dans le domaine de l'éducation en tant qu'enseignant et directeur d'école. Il était un être passionné et un fervent amoureux de la nature. Il était le fils de feu Henri Hamel et de feu Annette Auclair. Outre son épouse Réjane Béland, il laisse dans le deuil ses filles : Chantal (Marcel Martineau), Nadine (Bruno Bouchard) et Marie-Claude (Patrick Chalifoux); ses petits-enfants : Chloé, Jean-Christophe, Julien, Louis, Rosie, Elliott, Philippe et Zachary; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Jeannine Hamel, André Hamel (Claudette Delisle), Robert Hamel (Diane Jobin), feu Lise Hamel, Jocelyne Hamel (Jean Major), Nicole Hamel (feu Roger LeHouiller), Lorraine Hamel (Jean-Yves Crispo), Gilles Hamel (Sylvie Collin), Christiane Béland, feu Jean-Guy Béland (Claire Huot), feu Marcel Béland (feu Monique Hamel), Pierrette Béland (Claude Girard), feu Suzanne Béland (Jean-Noël Beaudet), Micheline Béland (Marc-André Laberge). Il laisse également dans le deuil, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances aule vendredi 17 février, entre 18h et 21h. Vous pourrez également offrir vos condoléances dès 13h avantNous tenons à remercier le personnel de l'hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe pour leur dévouement et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Honoré-Mercier (2750, boulevard Laframboise Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Y8).