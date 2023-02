BOUCHER, Réal



À la Maison Paul-Triquet, le 6 janvier 2023, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédé monsieur Réal Boucher, époux de madame Cécile Descarreaux. Il était le fils de feu madame Anna Raymond et de feu monsieur Hormidas Boucher. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Céline, Alain (Nathalie), Lisette, Manon (Michel), Ginette et Lucie; sa belle-fille Christiane (André); ses petits-enfants Cynthia, Simon, Claudia, Éric, Alexandre, Jessica, Vanessa, Francesco, Samuel, Laurence, Laury-Eve, Jean et ses arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h 30 à 16 h 30.La famille tient à remercier le personnel soignant et les employés de soutien de la Maison Paul Triquet. Merci pour les bons soins, merci pour votre compréhension ainsi que votre écoute. Remerciements au Récréologue Pascal, à tout votre dévouement et votre bienveillance. Recevez notre plus grande reconnaissance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) - Maison Paul Triquet, 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. et/ou à la Fondation Les Diabétiques de Québec - Diavie, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, (Québec), téléphone : 418 656-6241, https://diavie.org/faire-un-don/. Des formulaires seront disponibles sur place.