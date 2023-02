RACETTE, François



Au CHUL de Québec, le 25 janvier 2023, est décédé à l'âge de 98 ans, monsieur François Racette époux en premières noces de feu madame Rita Côté et en secondes noces de madame Gisèle Braün avec qui il a dernièrement célébré 56 ans de mariage. Il était le fils de feu monsieur Auguste Racette et de feu dame Eugénie Côté. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures . Les membres de la famille recevront les condoléances au :vendredi le 17 février 2023 de 19h à 21h.et, de là, au cimetière paroissial. Samedi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 9h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (Thérèse Marois), Diane, Michel (Marthe Meunier), Gilles (Nicole Meunier), Anita (André Fiset), France (Denis Chabot), Martin (Isabelle Thériault), Sylvain (Isabelle Harvey); ses 14 petits-enfants, et 22 arrière-petits enfants; Ses belles-soeurs et beaux-frères: Françoise Braün (feu Dominique Couture), Léon Braün (feu Rolande Petitclerc) (Claire Mainguy), Denis Bergeron (feu Thérèse Braün), ainsi que des membres de la famille Côté; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre: sa sœur et ses frères : Alice, Antoine (Jeannine Rochon) et Jacques (Marie-Reine Couture), ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Braün : Roger (Marthe Côté), Marc (Yvette Thibeault), Denise (Jean-Paul Côté), Thérèse (Claude Wagner) et André qui l'ont précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, via leur site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.