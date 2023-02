LANGIS, Guy



Le 5 février 2023, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Guy Langis, conjoint de dame Carole Falardeau, fils de feu monsieur Benoît Langis et de feu dame Cécile Doucet. Il demeurait à Deschambault. La famille recevra les condoléances à laOutre sa conjointe, monsieur Langis laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève et son gendre Guillaume Rochat; son frère Michel (Linda McMullen); sa sœur Hélène (Michel Bélanger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Falardeau : feu Jean-Paul (feu Thérèse Plante), feu Jacques (Yolande Ross), Denise, feu Diane (feu Gaétan Verret), Line (André Gingras), feu Christine; la mère de sa fille Johanne Grenier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire en cardiologie et en pneumologie de Québec : www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/ / 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8.