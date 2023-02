BERTRAND LECLERC, Rollande



À l'hôpital Laval, le 17 janvier 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Rollande Bertrand, épouse de monsieur Yvon Leclerc; fille de feu monsieur Rolland Bertrand et de feu madame Véronique Denis. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Bertrand laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Mario (Josée Lesage), Lyne (Cyr Savard) et Marie-France (Benoît Laroche); ses petits-enfants: Jérémy (Stacy), Claudie (William) et Noémie; ses deux arrière-petit-fils: Léonard et Mylan; son frère: Jean-Marc Bertrand (feu Alberte Doyon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Leclerc: Jean-Marie (feu Ghislaine Deblois), feu Anita (feu Origène Fortin), feu Rolande (feu Gérard E Douville), Mariette (feu Euchariste Tessier), feu Colette (feu Jean-Paul Lacroix), feu Fernande (feu André Lacroix), feu Aline (feu Gaston Brousseau), feu André (Aline Leclerc), feu Jean-Robert (Adrienne Cantin) et Françoise (feu Germain Brousseau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 10h sous la direction de la :Les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest et Fille Ltée, Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Santé Portneuf, https://fsssp.ca/