GAGNÉ, Jean (Jeannot)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 février, est décédé, à l'âge de 71 ans, monsieur Jean(Jeannot) Gagné, époux de Francine Déry. Il était le fils de feu Jean D'Arc Gagné et de feu Ghislaine Bilodeau. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Le laissent partir, outre sa conjointe Francine Déry, ses enfants Marie et Martin; ses frères et sœurs: Michel, Lise (Michel Aubé) et Richard; sa belle-sœur: Louise Déry ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, collègues et ami(e)s précieux. La famille vous accueillera à lade 10 h à 11 h 45.Des dons à la fondation Gilles Kègle https://www.gilleskegle.org/https://bit.ly/3I7qV9x seraient appréciésLa direction des funérailles est confiée à la