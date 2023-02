GODBOUT, Bernard



Au Centre d'hébergement de Saint-Anselme, le 6 février 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Bernard Godbout, époux de madame Pauline Poiré, fils de feu Willie Godbout et de feu Antonia Tardif. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Johanne (François Cloutier), Maryse (René Bégin) et Nadine; et ses petits-fils : Jonathan, William et Anthony. Il était le frère de : feu Gertrude (feu Damien Dumas), feu Charles-Henri, feu Roland (feu Muriel Sylverwood), Patrick (feu Dina Leclerc), Aliette (feu Gaston Corriveau, Yves Morin), Rose-Hélène (Jean-Claude Cliche), Jeannette (feu Denis Bourget) et de Pierrette (feu Denis Roy); le beau-frère de : feu Willie Poiré, Françoise Poiré (Jean-Louis Brulotte), feu Paul-Émile Poiré, feu Yvan Poiré, Jean-Marie Poiré (Liliane Langlois), Claude Poiré (Claudette Bilodeau), Michel Poiré, Claudette Poiré (Jean-Rock Aubé) et de Richard Poiré (Sylvie Bernier). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les préposé(e)s, les employé(e)s, les infirmier(e)s et la coordonnatrice du Centre d'hébergement de Saint-Anselme pour leur humanisme et les très bons soins qui lui ont été prodigués. Merci également au personnel du CLSC pour le service de maintien à domicile et à son médecin la Dre Anne Laliberté.