CROTEAU, Conrad



Au Centre Paul-Gilbert, le 9 février 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Conrad Croteau, époux de madame Louise Fontaine, fils de feu Donat Croteau et de feu Alexandrine Carrier. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Cécile Tailleur) et Jacques (Sylvie L'Italien); ses petits-enfants: Guillaume, Philippe, Laura et Pierre-Olivier; ses arrière-petits-enfants: Béatrice, Delphine et Charlie; ses frères et sœurs: feu Lise (Paul Coderre), Monique (feu Jean-Guy Poisson) et Daniel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fontaine; ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité Jardin du Centre Paul-Gilbert pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 16 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 18 février 2023 à 17 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".