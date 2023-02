FORGUES, Louise Chabot



Louise a vécu 88 ans et 10 mois, heureuse auprès de ses enfants et de son défunt mari Gratien Forgues. Elle a combattu avec courage et résilience toutes les souffrances des derniers temps. Elle s'est éteinte dans la paix et la sérénité entourée de ses enfants qu'elle chérissait tant, le 2 février 2023. Elle était la fille de feu Albert Chabot et de feu Rosanna Brisson. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Honfleur. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Johanne Fortier), Diane (Alain Chénard), France (Gérald Bédard), Francine, Sylvie (André Fortin), Lucie (Serge Gaudreau) et Aline (Christopher Rorvik); ses petits-enfants : François Forgues, Sébastien et Julie Sama, feu Katherine Fortin, Malcolm, Jared et Mélina Rorvik. Elle était la soeur de feu Denise Chabot (feu Lionel Nicol); la belle-soeur de Jeanine Forgues (feu Fernand Drolet), Fernande Forgues (Jean-Claude Rousseau), Clément Forgues (Aline Mercier), Lucien Forgues (Denise Boisvert), Gilbert Forgues (Andrée Allard), Adrien Forgues (Nicole Poulin) et de Michel Forgues (Rose-Anne Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 19 février à 12h30 en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".