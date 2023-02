Après la Voix: le cinéma, la télé et un ressourcement pour Charles Kardos

Les années pandémiques ont représenté tout un chamboulement pour le premier gagnant de «La Voix Junior», Charles Kardos, qui a mis des projets de jeu au premier plan, et ce, même s’il préfère la musique.

«Gagner un concours comme La Voix Junior, ça m’a vraiment confirmé la scène, c’est ce que je veux faire dans la vie», a mentionné lors d’une entrevue téléphonique celui qu’on verra dans le film «Cœur de Slush», qui prendra l’affiche au cours de l’été.

«J’aime vraiment beaucoup jouer, mais ce qui me passionne le plus, c’est vraiment la musique», a raconté celui qu’on a vu dans quelques publicités au cours des dernières années. «D’autres trucs sur le petit et grand écran, dont je ne peux pas trop parler présentement devraient être annoncés sous peu», a-t-il ajouté.

Dans les premières années qui ont suivi sa victoire à la populaire compétition télévisée, le jeune homme originaire de Mirabel n’a pas chômé. Multipliant les spectacles alors qu’il était encore au secondaire, il a d’abord enregistré et lancé sur les plateformes numériques «Si Tous Ensemble», une chanson que son coach, Alex Nevsky, lui a offerte.

En plus d’une collaboration sur l’album «Les Duos de Gen», le jeune musicien a également collaboré avec l’auteur-compositeur-interprète Manuel Tadros pour un éventuel album, mais tout est sur le frein pour le moment. «On se partageait des chansons, on les amélioraient ensemble, et j’aimerais vraiment ça pouvoir recollaborer avec lui», a-t-il raconté.

Un parcours post-secondaire plus difficile, mais il reste lui-même

Même s’il a eu une place dans le cégep de ses rêves, le parcours post-secondaire de Charles a été plus difficile.

«J’ai commencé au Cégep Saint-Laurent en piano jazz, mais j’ai tout lâché pour me concentrer sur moi», a-t-il révélé. «Tout devenait trop, les déplacements, les cours, je devais me concentrer sur ma santé mentale», a-t-il ajouté, tout en précisant que lorsqu’il retrournera aux études, ce ne sera pas au CÉGEP, mais à l’Université en musique.

En prenant le temps de se recentrer sur lui-même, l’artiste s’affiche maintenant comme non-binaire, mais ne veux pas que ce seul aspect de sa personnalité le définisse. Une publication par un blogue de type «clickbait» annonçant son changement de pronoms sur Instagram comme une nouvelle l’a beaucoup frustré.

«Un ami m’a envoyé ça et ça a vraiment chamboulé ma journée. Ça pas été tant facile à prendre et c’est vraiment pas quelque chose que je voulais crier sur tous les toits», a-t-il raconté, avec un peu d’émotion dans la voix.

Malgré les rebondissements, il continue de s’accrocher à son rêve de vivre de sa musique, et il regarde en avant.

Pour être au courant des prochains projets de Charles Kardos, rendez-vous sur sa page Facebook.