DIONNE, Mariette Ravenelle



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 février 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Mariette Ravenelle, épouse de feu Dr Jean-Marie-Dionne, mv. Elle était la fille de feu Paul Ravenelle et de feu Germaine St-Jean. Elle demeurait à Montmagny. Afin de respecter ses volontés,avec les membres de sa famille. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle était la mère de Lyse et de feu André, la sœur de feu Jean (feu Andrée David) et de feu Louise. De la famille Dionne, elle était la belle-sœur de feu Charles (feu Marthe Dionne) et de feu Denise. Elle était la tante de Josée et Guy Ravenelle, feu Jocelyn, Bernard, Jean-Claude, Josée et feu Donald Dionne, Sylvie et feu Denis Gauvin. Elle laisse aussi de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny.www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/