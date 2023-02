ROBERGE, Georgette



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 février 2023, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée madame Georgette Roberge, fille de feu madame Exilia Morissette et de feu monsieur Georges Roberge. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Suzanne, Eugène, Georges, Joseph, Gabrielle, Marie-Paule, Aurèle et Thérèse. La famille tient à remercier le personnel soignant en soins palliatifs de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer du Sein. Des formulaires seront disponibles sur place.