BILODEAU GUAY, Madeleine



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 24 janvier 2023, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédée Madeleine Bilodeau, épouse de feu Marius Guay, fille de feu François Bilodeau et de feu Victoria (Léa) Audet, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h30 et de 13h à 14h45.Parents et amis qui ne peuvent être présents sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie ". La mise en niche des cendres se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Jacinthe Ferland), Suzanne (feu Yvon Jacques), Pierre (Sylvie Girard) et Christiane Guay (Jean Barrette); ses petits-enfants : Gabrièle (Félix Gingras) et Laurence Deslongchamps (Rafaël Van Coppenolle), Philippe (Stéphanie B. Nadeau) et Isabelle Jacques (Dominique Ménard), Catherine (Ted Manthe), Marc-André (Kim Beaulieu) et Marie-Ève Guay (Benoit Guindon), Marie-Pier (Katherine Imbeau-Savard), David et Thomas Barrette, ainsi que ses arrière-petites-filles : Madeleine, Margot Jacques et Léonie Guindon; sa petite sœur Louise Bilodeau; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Guay et Bilodeau; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Mado est allée rejoindre son beau Marius ainsi que 10 de ses frères et sœurs : Marguerite, Lionel, Paul, Gérard, Robert, Benoit, Laurent, Lorenzo, Dolores et Nelson. La famille tient à remercier tout particulièrement Dre Anne Savard pour tous les bons soins prodigués pendant de nombreuses années, pour sa grande disponibilité et sa bienveillance. Un sincère merci au personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement et les soins prodigués ainsi qu'aux membres du personnel des Jardins Lebourgneuf qui l'ont côtoyée et avec qui elle a créé des liens. Ayant perdu son doux Marius petit à petit de cette maladie, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.