LAVOIE, Janine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Janine Lavoie, fille de feu madame Germaine Richer et de feu monsieur Roland Lavoie. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.La cérémonie sera disponible en web diffusion le 18 février 2023 à compter de 15h via l'avis de décès sur le site web de la coopérative funéraire des Deux Rives. Elle laisse dans le deuil le père de ses enfants et ami Gilbert Dallaire; ses enfants: Maxime et Eliane; sa tante Rita Girard (feu Jean-Marc Richer) et ses cousins, cousines Richer. Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Ginette ainsi que la famille Paré (sa famille adoptive) qui l'ont accompagnée dans ses dernières semaines, avec amour, tendresse et compassion. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs et sa demi-sœur ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille tient à remercier les membres de l'organisme d'Espoir cancer Lévis pour leur chaleur humaine et leur amitié sincère ainsi que l'équipe des soins palliatifs du 4 ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleurs par un don au groupe Espoir cancer Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place.