Briser le cercle vicieux (et coûteux) des agences privées

Christian Dubé, ministre de la Santé, n’en est pas à sa première tentative pour tenter de limiter le recours croissant du réseau public aux agences privées de placement de personnel.

Rebelote hier avec un nouveau projet de loi. Sa promesse : un « changement de culture ». Rien de moins. Son objectif : mettre fin à ce recours d’ici 2026. Seul le temps dira si cette fois-ci sera la bonne ou non.

Le problème, on le connaît. Depuis 25 ans, les gouvernements québécois ont affaibli considérablement le réseau public. Les conditions de travail du personnel, sauf pour les médecins, en ont grandement souffert.

Exode vers le privé

De plus en plus d’infirmières et d’autres types d’employés ont donc pris la poudre d’escampette vers des agences privées. Leurs conditions de travail et de rémunération y étant bien meilleures qu’au public.

Ce qui force le réseau public à payer ces agences à grands frais pour couvrir son propre manque d’employés, lui-même causé par leur exode vers les agences. Comme cercle vicieux, c’est dur à battre.

Et la facture est salée. Selon la FTQ, de 2016 à 2022, le recours aux agences a coûté plus de 3 milliards de dollars aux contribuables québécois.

Le ministre sait cependant qu’aussi longtemps que le réseau public n’offrira pas à ses employés des milieux de travail plus flexibles et plus humains, l’exode vers le privé et le départ d’infirmières vers d’autres carrières se poursuivront inexorablement.

Flexibilité recherchée

Or, la flexibilité est un concept étranger aux mastodontes hyper-centralisés et archi-bureaucratisés que sont le ministère de la Santé et ses CIUSSS.

Le véritable changement de culture, le ministre le sait, c’est là qu’il doit commencer. Vaste programme, mais dont l’urgence est indéniable.

Vu le peu d’argent neuf obtenu du fédéral par les premiers ministres provinciaux, le danger nous guette aussi de voir de plus en plus de Québécois obligés de se tourner vers le « privé-privé » pour leurs soins et leurs services sociaux. J’y reviens demain.