Brodeur salue Vanecek et Blackwood

Il en faut beaucoup pour impressionner Martin Brodeur lorsqu’on est gardien de but. Le Québécois est toutefois très heureux du travail des portiers des Devils du New Jersey, qui ont redonné selon lui, ses lettres de noblesse à la franchise.

Ça n’allait pas très bien dans les dernières années pour les «Diables», qui ont souvent occupé la cave du classement de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans les dernières années.

L’arrivée du Tchèque Vitek Vanecek devant le filet et le réveil offensif de Jack Hughes sont au nombre des raisons qui ont mené l’équipe vers le deuxième rang de la section Métropolitaine.

«C’est agréable d’avoir un peu de stabilité devant le filet. Je crois que [Vanecek] a amené ça. [Mackenzie Blackwood] qui revient d'une blessure, il nous a donné de bons matchs», a mentionné le vice-président aux opérations hockey des Devils au site NJ.com, jeudi.

Avant les rencontres de la soirée, Vanecek montrait un dossier de 23-5-3, une moyenne de buts alloués de 2,31 et un taux d’efficacité de ,916, des statistiques qui pourraient lui permettre d’obtenir quelques votes pour le trophée Vézina. Brodeur est d’ailleurs le dernier – et l’unique – vainqueur de cette récompense dans l’histoire des Devils, lui qui l’a emporté en 2003, 2004, 2007 et 2008.

Le Québécois a connu les bonnes années de la formation du New Jersey, ayant remporté la coupe Stanley trois fois pendant son passage (1995, 2000 et 2003). Selon Brodeur, les Devils sont de nouveau compétitifs.

«C’est à ça que devraient tout le temps ressembler les Devils, a-t-il confié. Ce fut difficile pour les partisans et pour les gens qui travaillent pour le hockey. Nous sommes là où nous méritons d’être, avec cette merveilleuse ambiance.»

Jeudi soir, les Devils affrontaient l’autre formation dont Brodeur a porté les couleurs dans la LNH, les Blues de St. Louis.