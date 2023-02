Bruce Willis est atteint de démence frontotemporale, révèle sa famille

L’acteur américain Bruce Willis est atteint de démence frontotemporale (communément appelé DFT). C’est son ex-femme, Demi Moore et leur fille Rumer qui ont partagé la nouvelle au grand public jeudi après-midi dans une publication commune Instagram.

• À lire aussi: Demi Moore et Bruce Willis posent dans une rare photo de famille

• À lire aussi: Six célébrités ayant souffert d’aphasie, la maladie de Bruce Willis

« Notre famille voulait commencer par exprimer notre plus profonde gratitude pour l'incroyable effusion d'amour, de soutien et d'histoires merveilleuses que nous avons tous reçues depuis le partage du diagnostic initial de Bruce », ont publié, chacune sur leur compte Instagram respectif, Demi Moore et l’une des trois filles du couple qu’elle a formé avec Bruce Willis, Rumer Willis.

Elles expliquent que c’est dans cet esprit qu’elles souhaitent offrir une mise à jour sur l’état de santé leur cher Bruce maintenant que la famille a une meilleure compréhension de ce que vit l’acteur de 67 ans « avec ce diagnostic clair. »

« Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d'aphasie de Bruce au printemps 2022, l'état de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis : la démence frontotemporale (appelée DFT) », apprend-on.

Le problème de communication de l’acteur - connu pour ses rôles dans plusieurs films d’action, dont le populaire Piège de cristal de 1988 – ne serait qu'un des symptômes de sa maladie.

Les publications Instagram renvoient également à une déclaration complète émise par la famille, comprenant plus d’informations sur la maladie dont souffre l’acteur.

Plus de détails à venir...