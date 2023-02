Roger Nadeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 janvier 2023, est décédé, à l'âge de 92 ans, monsieur Roger Nadeau, époux de madame Simone Talbot. Il était le fils de feu Omer Nadeau et de feu Rose-Anna Asselin. Il demeurait à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.Homme travaillant et passionné, Monsieur Nadeau avait fondé son entreprise de peinture en bâtiment et a été reconnu pour son excellent travail dans plusieurs régions du Québec pendant 40 ans. Fier et impliqué dans sa région qu'il aimait tant, il a été maire de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland de 1965 à 1973. Il a aussi donné de son temps à sa communauté en étant membre des Chevaliers de Colomb.Centre communautaire de Buckland4340, rue PrincipaleNotre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, G0R 1G0le dimanche 19 février 2023 de 13h à 16h et de 19h à 20h30. Lundi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 13h à 14h45.L'inhumation se fera à une date ultérieureau cimetière de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.Il laisse dans le deuil outre son épouse qu'il aimait tant madame Simone Talbot, ses cinq filles adorées : Jocelyne (Réjean Nolet), Carole (Bernard Langevin), Sylvie, Louise (Éric Noël) et France (Nelson Aubin); ses petits-enfants qu'il aimait tant : Julie Nolet (Jérémie Chamberland), Marie-Andrée Nolet (Stéphane Plante), Vanessa Nolet (Pier-Olivier Labrecque), Vincent Nadeau-Morissette (Caroline Beaumont), Jean-Philippe Nadeau Langevin (Mylène Robichaud), Patrick Noël (Anne-Sophie Hz), François Noël (Dave Brunelle), Hugo Aubin-Nadeau (Marie-Philip Coulombe) et Antoine Aubin-Nadeau (Marie-Joëlle Gamache) ainsi que ses dix arrière-petits-enfants qu'il chérissait tant.Il laisse également dans le deuil ses frères feu Maurice, feu Gérard (feu Thérèse Plante, feu Fernande Morin), ses sœurs feu Jeannette (feu Robert Fontaine) et Georgette (Germain Mercier) ainsi que Liliane Morissette (Charles-Henri Picard); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Talbot : feu Maurice, Rosaire (feu Thérèse Labrie), Robert (feu Jeannine Thibault, Huguette Vandal), Roland (Denyse Fraser), Marcel (feu Hélène Ruel, Doris Fontaine), Joseph (feu Isola Plante, Monique Lachance), feu Marie-Anna et Benoît (Irène Laverdière) ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis.Nous voulons remercier Karyne Bélanger ainsi que le personnel de l'Accueil Notre-Dame de Buckland pour les bons soins prodigués à Monsieur Nadeau.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle.La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire