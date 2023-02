MICHAUD, Denise Morissette



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 janvier 2023, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédée madame Denise Morissette, épouse de monsieur Claude Michaud, fille de feu madame Lumina Delamarre et de feu monsieur Michel Morissette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 12h à 15h.. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Alain Corriveau) et Nathaly; sa nièce Louise Michaud (Christian Morin); ses petits-enfants: Carolan (Nicolas Desgagnés) et Alexandre (Valérie Gaudet-Sergerie), leur père Carl Labbé, Stéphanie (Yannick Chartrand) et Michael; ses arrière-petits-enfants: Alexis, Chloé, Naomie, Léa et Rosalie; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Michaud: feu Roger (feu Raymonde Mercier), Roland (Fernande Pouliot), feu Pierrette (feu Robert Couture), Jean-Guy (Doris Talbot), Jean (Diane Sabourin) et Denise (feu Denis Baribeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents ainsi que ses frères et soeurs: André (Ghislaine Gagnon), Pauline (feu René Bédard), René (feu Lise Drolet), Gilberte (feu Jean Charles Chabot), Rollande (feu Marcel Doyon), Jeanette (feu Roland Baribeau) et Armand. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de Hôpital Hôtel-Dieu de Québec et de la Résidence Manoir du Château à Château-Richer pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, Tél.: 1-888-473-4636, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.