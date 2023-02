TASCHEREAU, Francine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Francine Taschereau, le 23 janvier 2023 à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Elle était la fille de feu Madeleine Brunet et de feu Gabriel Taschereau. Elle habitait à Québec.Notre chère Francine laisse dans le deuil ses sœurs : Pauline et Liliane (Calvin); son frère Richard; son neveu Émile; son filleul Patrick (Léah) et leurs enfants : August et Jack ainsi que plusieurs cousins et cousines, sans oublier Danielle Renaud une amie très proche et ses autres bons et bonnes amis(es). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'hôpital Hôtel- Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.