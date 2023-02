DURAND, Yvette



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er février 2023, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée madame Yvette Durand, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Martel, fille de feu madame Alexina Duchesneau et de feu monsieur Achille Durand. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h30La mise en niche des cendres se fera à une date ultérieure dans la plus stricte intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christine (Paul Bélanger), François (Agathe Croteau), Louise, Marie-Josée (Claude Robitaille); ses 7 petits-enfants : Sarah et Chloé Bélanger-Martel (Ashley Smith), Émilie Pineau-Martel et Charles-Étienne Martel (Gabrielle Collin), Loïck Martel-Magnan (Laurie Boivin), Félix et Alexandra Robitaille (Samuel D'Avignon) ainsi que 2 arrière-petits-enfants : Antoine Normandeau et Jack Winter Bélanger-Martel-Smith; son frère Roland et sa sœur Fernande; son beau-frère Pierre Martel (Colette Mangin) et ses belles-sœurs : Madeleine Noël et Madeleine Chrétien; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Durand et Martel ainsi que des ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Henri, Hector, Patrick, Thérèse, Alice, Roger et Jean-Louis. La famille désire remercier le personnel du Service des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus. Des formulaires seront disponibles sur place.