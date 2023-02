TREMBLAY, Yolande Dumas



À son domicile, le 17 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Yolande Tremblay, épouse de feu monsieur Léon Dumas. Née à Québec le 29 avril 1935, elle était la fille de feu dame Rose-Alma Tremblay et de feu monsieur Jean Tremblay. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 9 h à 10h30.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/66226. Madame laisse dans le deuil ses filles : Carole, Jocelyne (Pierre Bouchard); ses petits-enfants : Nathalie Dorval (Pierre Samson), Isabelle Dorval (Eric Hains), Véronique Dorval (Bruno Lamontagne), Valérie Bouchard (Patrick Audette), Pier-Luc Bouchard; ses arrières-petites-filles : Mélodie Gagné (Céleste Belley), Emy Gagné, Steeve Pouliot, Ghyslain Dumas, Daniel Ménard ainsi que plusieurs frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie spécialement toute l'équipe en soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans pour leur soutien et leur travail remarquable. Les Funérailles sont sous la direction de :