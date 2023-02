BOURGAULT, Lyse



À Québec, le 10 janvier 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Lyse Bourgault. Elle était la fille de feu monsieur Raymond Bourgault et de feu madame Henriette Déry. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mélanie (Dan Cloutier) et Patricia (Yan Blais); ses petits-enfants : Samuel, Gabrielle, Zack et Raphaëlle; ses frères : Guy (Johanne Poirier), Jean (Carolyn Hamel) et Paul (Marie-Christine Fortier). Elle laisse dans le deuil également de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h.Les cendres de madame Bourgault seront déposées au cimetière de St-Ignace-de-Loyola à une date ultérieure au printemps. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement d'Assise (St-Jean-Eudes) pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec (pour les soins palliatifs) https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/. La famille a confié madame Bourgault au