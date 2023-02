DION, Alexandre



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 18 janvier 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée monsieur Alexandre Dion, fils de feu dame Yvonne Landry et de feu monsieur Désiré Dion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christian, Stéphane (Julie Boivin), Natacha (Christian Morais) et Nadia; ses petits-enfants : Youri Dion-Verret et Lyam Dion-Verret; son frère et sa sœur : Paul (feu Françoise Ruelland) et Noëlla (feu Pierre Serval); son beau-frère Hung Nguyen (feu Gaétane Dion) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Le Faubourg pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.