FORTIN, Jocelyn



À son domicile, le 27 janvier 2023, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Jocelyn Fortin, fils de feu monsieur Gilles Fortin et de feu madame Lucienne Castonguay. Il demeurait au centre-ville de Québec. La famille vous accueillera le vendredi 17 février de 19h à 22h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9h30. Outre ses défunts parents, il laisse dans le deuil ses trois sœurs : Johanne (Ghislain Poulin et ses enfants Claudine et Mathieu), Sylvie, Lucie (Léo Labbé) ; ses neveux et nièce : Mathieu, François, Mélyna et Nicholas ; ses deux filleuls Charles et Anthony ainsi que ses trois arrière-neveux et son arrière-nièce. Il laisse également derrière lui sa tante Rollande Castonguay (feu Gérard Boutet) et ''tante Jacqueline'' (feu ''oncle Jean''), ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et amis. Jocelyn tient à remercier son médecin de famille Dr Stefan Brouw, les médecins spécialistes, Dr Philippe Bouchard, Dr Robert Delage, Dr Valérie Hudon, Dr Annie Tremblay, Nathalie St-Jacques (ergothérapeute) et tout le personnel bienveillant rencontré à l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, du C.R.C.E.O., de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, du C.L.S.C. et de l'O.Q.P.A.C. sans oublier les travailleurs et bénévoles du fabuleux café rencontre Centre-Ville. Remerciement spécial au Dr Francoeur et l'équipe du personnel du module D des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer au : https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don