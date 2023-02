Élargissement des soins de fin de vie: les maisons de soins palliatifs forcées d’offrir l’aide médicale à mourir

Le gouvernement Legault veut élargir l’aide médicale à mourir non seulement aux personnes souffrant d’Alzheimer, mais aussi à celles qui sont atteintes d’un handicap grave et incurable. Québec entend aussi forcer les maisons de soins palliatifs à offrir ce soin de fin de vie et permettre aux infirmières praticiennes spécialisées de l’administrer.

Le gouvernement Legault a déposé jeudi la nouvelle mouture de son texte législatif visant à élargir la portée de l’aide médicale à mourir aux personnes inaptes, comme celles souffrant d’Alzheimer ou de démence.

«Le projet de loi permet aux personnes atteintes d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins et à formuler une demande anticipée d’aide médicale à mourir», a précisé la ministre Sonia Bélanger, qui pilotera dorénavant le dossier.

Comme dans la première mouture du projet de loi, Québec revient avec la possibilité pour une personne handicapée (quadriplégie, paralysie cérébrale, amputation après un accident, etc.) de se prévaloir de l’aide médicale à mourir. Une mesure qui n’est toutefois pas au nombre des recommandations du rapport de la commission transpartisane sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie.

Dans le texte de loi, on retire également le critère de fin de vie des conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour obtenir l’aide médicale à mourir, en concordance avec le jugement Carter et Truchon.

Les médecins ne seront plus les seuls pouvant administrer l’aide médicale à mourir. Le gouvernement Legault veut permettre aux infirmières praticiennes spécialisées d’administrer la sédation palliative continue.

Si le projet de loi est adopté, une maison de soins palliatifs ne pourra exclure l’aide médicale à mourir de son offre de soins.

Plus de détails à venir.