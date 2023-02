Est-ce que l’esprit de famille est un leurre?

Encore une fois cette année, je ressors des festivités de fin d’année avec un goût amer dans la bouche. Comme si tous les efforts que j’ai faits pour mettre de la gaieté et donner du bonheur aux miens n’avaient servi qu’à mettre en évidence le fait qu’on possède peu de choses en commun, si ce n’est d’être nés du même père et de la même mère.

Pour résumer, disons que je suis l’aînée d’une famille de quatre, composée de deux gars et deux filles. Ma sœur et un de mes frères sont mariés et ont des enfants adultes. Mon deuxième frère est gai et en couple, et moi je suis en couple avec un homme depuis le décès de notre mère, il y a cinq ans. Avant, j’étais sa proche aidante et plus ou moins son esclave après le décès de notre père.

Toute sa vie, elle a organisé les fêtes de famille, et gare à celui ou celle qui aurait osé ne pas y assister. Que ce soit les anniversaires des uns et des autres, le Mardi gras, les fêtes de fin d’année, la Saint-Valentin, Pâques, et j’en passe. Depuis son décès, c’est moi qui ai pris la relève, au grand dam de mon vieux compagnon, dont le goût pour la grégarité est très peu développé et qui trouve que je me donne du mal pour pas grand-chose.

Particulièrement cette année, la rencontre fut des plus pénibles. Mon frère et son conjoint n’ont fait qu’une brève apparition pour l’apéritif et ont prétexté une autre invitation pour vite repartir. Comme entre ma sœur et la femme de mon autre frère, la relation n’a jamais été très cordiale, l’atmosphère était à couper au couteau jusqu’à ce que mon frère et sa femme finissent par quitter.

Et là, ma sœur en a profité pour se défouler en accusant notre belle-sœur de tous les maux de la terre et en mettant notre frère au rang des imbéciles menés par une Germaine. Je suis sortie épuisée et triste de ma soirée, pour me faire dire en plus par mon conjoint que l’année prochaine, il trouverait un prétexte pour sortir afin de ne pas revivre un pareil calvaire si je m’entêtais à réunir des gens qui n’ont pas envie d’être ensemble. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de reproduire ce que ma mère faisait dans le temps ?

J’aimerais tant avoir une famille unie

Votre souhait d’une famille unie me semble relever de l’utopie. Peut-être aussi avez-vous un souvenir faussé des fêtes d’autrefois ? Des familles mal assorties il y en a des tas, et la vôtre n’y fait pas exception. Pourquoi vouloir porter la responsabilité d’un état de fait qui ne relève pas de vous, mais d’une dynamique pourrie au sein même de vos proches ?