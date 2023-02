BUSSIÈRES, Jacques



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 8 février 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Jacques Bussières, époux de madame Diane Richard et fils de feu monsieur Jean-Charles Bussières et de feu madame Marie-Berthe Chastenay. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Bussières laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Rudy (Meggie Lesage), Lydie (Vincent Carpentier) et Daisy (Simon Bourgoin); ses petits-enfants : Lenny et Emy Bourgoin, Édouard et Léa Carpentier; ses frères et soeurssœurs de la famille Bussières : Roger (Lorraine Bussières), feu Claude (Hélène Bédard), Gilles, André (Danielle Gingras), feu Claire et feu Jean-Marie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Richard : feu Paul-André (feu Isabelle Paradis), Lucie, Clément (Roxanne Goyette), Louise (René Gignac) et feu Michel (Maryse Beaumont); ses filleuls : Francis Richard et feu Isabelle Bussières ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Un merci spécial à l'Abbé Eisner pour sa présence spirituelle auprès de nous.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9 h sous la direction de laQue vos marques de sympathie se traduisent par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, https://fondation-iucpq.org/