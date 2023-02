CAUCHON, Luc



À son domicile, le 18 janvier 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Luc Cauchon époux de dame Lucie Gauthier. Il demeurait à St-Aimé-des-Lacs. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse ; ses fils : André (Mélanie Paquet et ses enfants : Edward et Allycia), Mathieu ; sa petite-fille Shayeena; ses frères, ses beaux-frères et sa belle-sœur : Pierre (Ginette Pouliot), Jean (Marcos Oliveira), Guy, feu Lise (Denis Drolet), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gauthier : Michel (Lucie Riverin), Claude (Chantal Leblanc), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de La Malbaie et du CLSC, particulièrement à l'équipe des soins palliatifs pour leur dévouement et leur support.