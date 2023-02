TAVARA, Maurice



Au CHSLD de St-Anselme, le 27 janvier 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Maurice Tavara, époux de feu madame Henriette Gilbert. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 30,Il laisse dans le deuil ses filles ; feu Sylvie, Linda et Hélène (Christian Rivard), ses petits-enfants : Michaël ,Marie-Michèle et Francis Paradis; son frère et sa soeur: Clément et Gertrude; ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le personnel soignant et le médecin du CHSLD de Saint-Anselme pour les très bons soins que notre père a reçus tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.