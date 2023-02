GUÉRARD, Michel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Michel Guérard le 3 janvier 2023 au CHSLD de St-Michel. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Guérard et de feu madame Yvonne Gagné et le beau-fils de feu Mme Simone Goulet Guérard, en qui la famille a beaucoup de reconnaissance envers son dévouement pour les neuf enfants.Il laisse dans le deuil son épouse madame Huguette Cousineau, ses trois enfants : Marie (Jean-Marc Tousignant), Pierre (Audrey Côté) et feu Elisabeth; ses petits- enfants : Anthony (Stacy), Mégan (Justin), Olivier et Sophia; la mère de ses enfants : Andrée Prémont (Jean Hémond); les enfants de son épouse : Denis, feu Nathalie, Marie-Claude (Denis Richard) et Jean-François Paré, de même que les petits-enfants. Il était le frère de : feu Jean-Marie (feu Denise Huot), feu Guy (Suzanne Rousseau), feu Paul (feu Fernande Biron), feu Thérèse (feu André Brown), sœur Claire (m.i.c.), feu Roland (feu Françoise Matte), feu Monique (feu John Stephen O'Connor) et Éveline (feu Rémi Gagnon). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cousineau : feu Maurice (feu Diane Charbonneau), André (Lucie Brisson), Claude (Marielle Nadon), feu Jean-Paul, Lyse (Guy Richard) ainsi que tous les membres de la famille Prémont, de même que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.Il y aura webdiffusion : il sera possible de visionner la cérémonie, en direct ou en différé, en cliquant sur le lien qui sera dans l'avis de décès sur le site internet de la Coopérative funéraire des Deux Rives. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Cap-St-Ignace. Merci au Manoir du Coteau, au CLSC de St-Lazare et à la Vigie de la santé Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués à monsieur Guérard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.