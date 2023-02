LACAILLE, Marie-Reine



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 29 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marie-Reine Lacaille, épouse de monsieur Maurice Allard, fille de feu Armanda Boutin et de feu Gérard Léon Lacaille. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 18 février 2023, de 8h30 à 10h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Sylvie (Pierre Parent), Martine (Louis Bernier) et Lucie (Mario Thibeault); ses petits-enfants : François Parent, Mathieu Blanchet, Stéphanie Parent, Julien Blanchet (Myriam Falardeau), Frédérique Thibeault (David Santarossa), Nicolas Thibeault (Alexandra Cormier) et Alexis Thibeault (Audrey Barnes); ses arrière-petites-filles : Justine Blanchet, Madeleine Kiley, Olivia Blanchet et Florence Thibeault; son beau-frère Jean-Louis Denis; sa belle-sœur Monique Chapedelaine Lacaille; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu François (feu Simone Hénault), feu Gisèle, feu Françoise, feu Georgette (feu Alfred Faucher), feu Yves, feu Suzette (feu Neil Campbell) et de feu Yvon (Monique Chapdelaine). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Allard : feu Georgette (feu Maurice St-Laurent), feu Marcel (feu Françoise Bergeron), feu Germaine (feu Lucien Champagne), feu Rita (Jean-Louis Denis), feu Françoise (feu François Noël), feu Jacqueline et feu Robert (feu Jacqueline Gagnon). Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix qui vous tient à cœur.