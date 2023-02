FAUCHER, Serge



A l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 février 2023 à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Serge Faucher, époux de madame Claire Deschênes et fils de feu madame Anna Turgeon et feu monsieur Charles-Auguste Faucher. Il demeurait à Beauport (Québec). Outre son épouse madame Claire Deschênes il laisse dans le deuil ses enfants : Anne-Marie (Line Jolicoeur), Martin (Monique Paemoller), Frédéric, Sébastien (Anett Galosfai); ses petits-fils : Terren et Felix, sa sœur Marie-Hélène (Mariette) (feu Michel Kappos), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschênes ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autre parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu André Faucher. Ses cendres seront inhumées au Cimetière Bellemont à la belle saison.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur ou à la Société canadienne du cancer. Il a été confié à