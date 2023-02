Hannah Schmidt skie jusqu'en petite finale et termine sixième

(Sportcom) – La Québécoise Hannah Schmidt a atteint la petite finale de ski cross à la Coupe du monde de Reiteralm, en Autriche, étape marquée d’un record du monde établi par la Suédoise Sandra Naeslund, victorieuse pour une 16e fois de suite dans le circuit.

Schmidt a connu un départ difficile en petite finale. Elle est parvenue à revenir dans la course avant la fin avec un léger retard sur les autres skieuses. Sa compatriote Tiana Gairns a été la première à franchir l’arrivée, mais a été disqualifiée après avoir provoqué la chute de Fanny Smith un peu plus tôt.

Hannah Schmidt a ainsi monté d’un échelon pour se classer sixième. Elle avait pris le huitième rang des qualifications mardi. C’est la cinquième fois de la saison qu’elle atteint les finales.

La Suédoise Sandra Naeslund, invaincue depuis plus de deux ans dans le sport, a survolé la compétition une fois de plus. En décrochant une 16e médaille d’or consécutive en Coupe du monde, sans compter celles des Championnats du monde et des Jeux olympiques, elle a fracassé le record du monde détenu par le skieur alpin Ingemar Stenmark.

La Britanno-Colombienne Marielle Thompson a quant à elle reçu l’argent, sa cinquième médaille de la saison, suivie de l’Allemande Daniela Maier, médaillée de bronze.

À l’épreuve masculine, le Canadien Kevin Drury a aussi coursé en grande finale et a fini quatrième. Il a été devancé par le Suédois David Mobaerg ainsi que les Français Youri Duplessis Kergomard et Bastien Midol.

Pour sa part, Jared Schmidt s’est arrêté aux quarts de finale. Il a terminé quatrième de sa vague pour conclure en 15e place.

L’action reprendra vendredi en Autriche où Jared Schmidt aura la chance de briller à nouveau, lui qui a obtenu son billet pour les rondes éliminatoires plus tôt cette semaine. Les athlètes se dirigeront ensuite vers Bakouriani, en Géorgie, en vue des Championnats du monde. Les épreuves de ski cross y sont prévues du 23 au 25 février.